تامر عاشور يستعد لحفل الإسكندرية.. 20 يوليو









ومن المؤكد أن يقدم عاشور، بالحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وسط جمهور ضخم.

وفي سياق أخر انتهى عاشور، من تسجيل معظم أغاني البومه الجديد الذي لم يتم الاستقرار حتي الآن علي اسمه.





وقررت الشركة المنتجة للألبوم طرحه، بصيف 2018 ، حيث يضم الألبوم علي 11 أغنية.





وتعاون مع عاشور، في الالبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيي، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، شادي حسن، مصطفي العسال،طارق مدكور، النابلسي، أسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو، وقام عاشور، بلحن أغنيتين من الألبوم









يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم بنادي أصحاب الجياد بسموحة، وذلك مساء يوم 20 من شهر يوليو الجاري.