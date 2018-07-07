زي النهاردة بتاريخ 7-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 7-7-2018





أحــــــــــداث





1124 - سكان مدينة صور الساحلية يستسلمون للحصار الصليبي الذي استهدف السيطرة على المدينة.





1543 - القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ.





1798 - الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها.





1807 - التوقيع على «اتفاقية تيلسيت» بين الإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية الروسية وذلك أثناء فترة الحروب التي كان يشنها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت والتي سميت باسم الحروب النابليونية.





1846 - القوات الأمريكية تحتل مدينتا «مونتيري» و«يربا بوينا»، وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا إليها.





1863 - بداية الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، وكانت تكلفة الإعفاء من الخدمة العسكرية تقدر بمئة دولار.





1865 - شنق أربعة من المتواطئين في اغتيال الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون.





1930 - بداية أشغال بناء سد هوفر في الولايات المتحدة.





1937 - وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية، وهي التي مهدت لدخول اليابانيين للعاصمة بكين.





1951 - بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة.





1965 - بداية البث التلفزيوني في السعودية.





1969 - إصدار مرسوم اللغات الرسمية بكندا والذي بموجبه يتم إقرار المساواة في استخدام اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في جميع أركان الحكومة الفدرالية.





1978 - استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة.





1986 - الحكومة الأردنية تصدر قرار بإغلاق مكاتب حركة فتح في الأردن بعد توتر العلاقات بين الملك حسين ورئيس الحركة ياسر عرفات.





1991 - التوقيع على «اتفاقية بريوني» والتي تنهي الحرب التي شنتها يوغوسلافيا على سلوفينيا بحصول سلوفينيا على الاستقلال.





1994 - قوات اليمن الشمالي أو كما تسمى بالقوات الحكومية تدخل مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية والتي كانت تهدف إلى إلغاء الوحدة بين الشطرين.





2003 - تأسيس الحزب الشيوعي الموحد في أرمينيا.





2005 - هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنيًا وجرح حوالي 700 آخرين.





2007 - تفجير في بلدة آمرلي جنوب كركوك بشاحنة مفخخة أدى لمقتل 105 أشخاص على الأقل وجرح حوالي 240 أخرين.





2007 - انطلاق الحراك الجنوبي في جنوب اليمن لمطالبة بفك الارتباط من الشطر الشمالي في اليمن وأنها الوحدة اليمنية.





2009 - تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلوس.





2011 - الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأغلبية 68 صوتًا من أصل 128 نائبًا يتألف منهم مجلس النواب مع انسحاب نواب المعارضة من جلسة الثقة.





2012 - الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وأول انتخابات حرة منذ عام 1969.





2013 - ترحيل المتهم الأردني أبي قتادة الفلسطيني من بريطانيا إلى الأردن لمحاكمته.





2013 - النسخة السابعة والعشرون بعد المئة (127) من بطولة ويمبلدون تنتهي بفوز ماريون بارتولي ببطولة فردي السيدات وأندي موراي ببطولة فردي الرجال.





2015 - مصرع شخصين في حادثة تصادم جوي بين طائرتي إف-16 فايتنغ فالكون وسيسنا 150 في مونكس كورنر في كارولاينا الجنوبية.





مــــــــواليــــــــــد





1843 - كاميلو غولجي، طبيب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.





1860 - غوستاف مالر، موسيقي نمساوي.





1887 - مارك شاغال، فنان تشكيلي فرنسي / روسي.





1901 - فيتوريو دي سيكا، ممثل ومخرج إيطالي.





1920 - زوزو نبيل، ممثلة مصرية.





1922 - بيير كاردان، مصمم أزياء فرنسي.





1926 - حجي راضي، ممثل عراقي.





1927 - خليل الرفاعي، ممثل عراقي.





1940 - رينغو ستار، عازف الطبلة في فرقة البيتلز.





1945 - المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية.





1946 - عبد العزيز الحماد، ممثل سعودي.





1947 - آمال عفيش، ممثلة لبنانية.





1947 - بهجت الجبوري، ممثل عراقي.





1949 - شيلي دوفال، ممثلة أمريكية.





1967 - لمياء الجداوي، ممثلة مصرية.





1975 - رنا أبيض، ممثلة سورية.





1981 - ميريام عطا الله، مغنية وممثلة سورية.





1984 - نايف فايز، ممثل سعودي.





1984 - ألبيرتو أكويلاني، لاعب كرة قدم إيطالي.





وفيــــــــات





1307 - إدوارد الأول، ملك إنجلترا.





1531 - تيلمان ريمنشنايدر، نحات وحفار خشب ألماني.





1573 - ياكوبو باروتسي دا فينيولا، معماري إيطالي.





1901 - يوهانا شبيري، كاتبة قصص أطفال سويسرية.





1930 - آرثر كونان دويل، كاتب إنجليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.





1965 - موشيه شاريت، رئيس وزراء إسرائيل.





1965 - روبي موزلي هولين، قاضٍ أمريكي.





1967 - فيفيان لي، ممثلة إنجليزية.





1972 - الملك طلال بن عبد الله، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق.





1997 - سعدية الزيدي، ممثلة عراقية.





2006 - إلياس الهراوي، رئيس الجمهورية اللبنانية العاشر.





2014 - ألفريدو دي ستيفانو، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إسباني.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات





عيد الاستقلال في جزر سليمان.





عيد تاناباتا في اليابان.





عيد القرويين في تنزانيا.