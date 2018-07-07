زي النهاردة بتاريخ 7-7-2018
السبت 07/يوليه/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 7-7-2018
أحــــــــــداث
1124 - سكان مدينة صور الساحلية يستسلمون للحصار الصليبي الذي استهدف السيطرة على المدينة.
1543 - القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ.
1798 - الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها.
1807 - التوقيع على «اتفاقية تيلسيت» بين الإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية الروسية وذلك أثناء فترة الحروب التي كان يشنها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت والتي سميت باسم الحروب النابليونية.
1846 - القوات الأمريكية تحتل مدينتا «مونتيري» و«يربا بوينا»، وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا إليها.
1863 - بداية الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، وكانت تكلفة الإعفاء من الخدمة العسكرية تقدر بمئة دولار.
1865 - شنق أربعة من المتواطئين في اغتيال الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون.
1930 - بداية أشغال بناء سد هوفر في الولايات المتحدة.
1937 - وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية، وهي التي مهدت لدخول اليابانيين للعاصمة بكين.
1951 - بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة.
1965 - بداية البث التلفزيوني في السعودية.
1969 - إصدار مرسوم اللغات الرسمية بكندا والذي بموجبه يتم إقرار المساواة في استخدام اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في جميع أركان الحكومة الفدرالية.
1978 - استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة.
1986 - الحكومة الأردنية تصدر قرار بإغلاق مكاتب حركة فتح في الأردن بعد توتر العلاقات بين الملك حسين ورئيس الحركة ياسر عرفات.
1991 - التوقيع على «اتفاقية بريوني» والتي تنهي الحرب التي شنتها يوغوسلافيا على سلوفينيا بحصول سلوفينيا على الاستقلال.
1994 - قوات اليمن الشمالي أو كما تسمى بالقوات الحكومية تدخل مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية والتي كانت تهدف إلى إلغاء الوحدة بين الشطرين.
2003 - تأسيس الحزب الشيوعي الموحد في أرمينيا.
2005 - هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنيًا وجرح حوالي 700 آخرين.
2007 - تفجير في بلدة آمرلي جنوب كركوك بشاحنة مفخخة أدى لمقتل 105 أشخاص على الأقل وجرح حوالي 240 أخرين.
2007 - انطلاق الحراك الجنوبي في جنوب اليمن لمطالبة بفك الارتباط من الشطر الشمالي في اليمن وأنها الوحدة اليمنية.
2009 - تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلوس.
2011 - الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأغلبية 68 صوتًا من أصل 128 نائبًا يتألف منهم مجلس النواب مع انسحاب نواب المعارضة من جلسة الثقة.
2012 - الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وأول انتخابات حرة منذ عام 1969.
2013 - ترحيل المتهم الأردني أبي قتادة الفلسطيني من بريطانيا إلى الأردن لمحاكمته.
2013 - النسخة السابعة والعشرون بعد المئة (127) من بطولة ويمبلدون تنتهي بفوز ماريون بارتولي ببطولة فردي السيدات وأندي موراي ببطولة فردي الرجال.
2015 - مصرع شخصين في حادثة تصادم جوي بين طائرتي إف-16 فايتنغ فالكون وسيسنا 150 في مونكس كورنر في كارولاينا الجنوبية.
مــــــــواليــــــــــد
1843 - كاميلو غولجي، طبيب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.
1860 - غوستاف مالر، موسيقي نمساوي.
1887 - مارك شاغال، فنان تشكيلي فرنسي / روسي.
1901 - فيتوريو دي سيكا، ممثل ومخرج إيطالي.
1920 - زوزو نبيل، ممثلة مصرية.
1922 - بيير كاردان، مصمم أزياء فرنسي.
1926 - حجي راضي، ممثل عراقي.
1927 - خليل الرفاعي، ممثل عراقي.
1940 - رينغو ستار، عازف الطبلة في فرقة البيتلز.
1945 - المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية.
1946 - عبد العزيز الحماد، ممثل سعودي.
1947 - آمال عفيش، ممثلة لبنانية.
1947 - بهجت الجبوري، ممثل عراقي.
1949 - شيلي دوفال، ممثلة أمريكية.
1967 - لمياء الجداوي، ممثلة مصرية.
1975 - رنا أبيض، ممثلة سورية.
1981 - ميريام عطا الله، مغنية وممثلة سورية.
1984 - نايف فايز، ممثل سعودي.
1984 - ألبيرتو أكويلاني، لاعب كرة قدم إيطالي.
وفيــــــــات
1307 - إدوارد الأول، ملك إنجلترا.
1531 - تيلمان ريمنشنايدر، نحات وحفار خشب ألماني.
1573 - ياكوبو باروتسي دا فينيولا، معماري إيطالي.
1901 - يوهانا شبيري، كاتبة قصص أطفال سويسرية.
1930 - آرثر كونان دويل، كاتب إنجليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.
1965 - موشيه شاريت، رئيس وزراء إسرائيل.
1965 - روبي موزلي هولين، قاضٍ أمريكي.
1967 - فيفيان لي، ممثلة إنجليزية.
1972 - الملك طلال بن عبد الله، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق.
1997 - سعدية الزيدي، ممثلة عراقية.
2006 - إلياس الهراوي، رئيس الجمهورية اللبنانية العاشر.
2014 - ألفريدو دي ستيفانو، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إسباني.
أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات
عيد الاستقلال في جزر سليمان.
عيد تاناباتا في اليابان.
عيد القرويين في تنزانيا.
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