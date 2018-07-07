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زي النهاردة بتاريخ 7-7-2018

السبت 07/يوليه/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 7-7-2018
زي النهاردة بتاريخ 7-7-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 7-7-2018

أحــــــــــداث

1124 - سكان مدينة صور الساحلية يستسلمون للحصار الصليبي الذي استهدف السيطرة على المدينة.

1543 - القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ.

1798 - الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها.

1807 - التوقيع على «اتفاقية تيلسيت» بين الإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية الروسية وذلك أثناء فترة الحروب التي كان يشنها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت والتي سميت باسم الحروب النابليونية.

1846 - القوات الأمريكية تحتل مدينتا «مونتيري» و«يربا بوينا»، وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا إليها.

1863 - بداية الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، وكانت تكلفة الإعفاء من الخدمة العسكرية تقدر بمئة دولار.

1865 - شنق أربعة من المتواطئين في اغتيال الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون.

1930 - بداية أشغال بناء سد هوفر في الولايات المتحدة.

1937 - وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية، وهي التي مهدت لدخول اليابانيين للعاصمة بكين.

1951 - بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة.

1965 - بداية البث التلفزيوني في السعودية.

1969 - إصدار مرسوم اللغات الرسمية بكندا والذي بموجبه يتم إقرار المساواة في استخدام اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في جميع أركان الحكومة الفدرالية.

1978 - استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة.

1986 - الحكومة الأردنية تصدر قرار بإغلاق مكاتب حركة فتح في الأردن بعد توتر العلاقات بين الملك حسين ورئيس الحركة ياسر عرفات.

1991 - التوقيع على «اتفاقية بريوني» والتي تنهي الحرب التي شنتها يوغوسلافيا على سلوفينيا بحصول سلوفينيا على الاستقلال.

1994 - قوات اليمن الشمالي أو كما تسمى بالقوات الحكومية تدخل مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية والتي كانت تهدف إلى إلغاء الوحدة بين الشطرين.

2003 - تأسيس الحزب الشيوعي الموحد في أرمينيا.

2005 - هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنيًا وجرح حوالي 700 آخرين.

2007 - تفجير في بلدة آمرلي جنوب كركوك بشاحنة مفخخة أدى لمقتل 105 أشخاص على الأقل وجرح حوالي 240 أخرين.

2007 - انطلاق الحراك الجنوبي في جنوب اليمن لمطالبة بفك الارتباط من الشطر الشمالي في اليمن وأنها الوحدة اليمنية.

2009 - تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلوس.

2011 - الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأغلبية 68 صوتًا من أصل 128 نائبًا يتألف منهم مجلس النواب مع انسحاب نواب المعارضة من جلسة الثقة.

2012 - الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وأول انتخابات حرة منذ عام 1969.

2013 - ترحيل المتهم الأردني أبي قتادة الفلسطيني من بريطانيا إلى الأردن لمحاكمته.

2013 - النسخة السابعة والعشرون بعد المئة (127) من بطولة ويمبلدون تنتهي بفوز ماريون بارتولي ببطولة فردي السيدات وأندي موراي ببطولة فردي الرجال.

2015 - مصرع شخصين في حادثة تصادم جوي بين طائرتي إف-16 فايتنغ فالكون وسيسنا 150 في مونكس كورنر في كارولاينا الجنوبية.

مــــــــواليــــــــــد

1843 - كاميلو غولجي، طبيب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

1860 - غوستاف مالر، موسيقي نمساوي.

1887 - مارك شاغال، فنان تشكيلي فرنسي / روسي.

1901 - فيتوريو دي سيكا، ممثل ومخرج إيطالي.

1920 - زوزو نبيل، ممثلة مصرية.

1922 - بيير كاردان، مصمم أزياء فرنسي.

1926 - حجي راضي، ممثل عراقي.

1927 - خليل الرفاعي، ممثل عراقي.

1940 - رينغو ستار، عازف الطبلة في فرقة البيتلز.

1945 - المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية.

1946 - عبد العزيز الحماد، ممثل سعودي.

1947 - آمال عفيش، ممثلة لبنانية.

1947 - بهجت الجبوري، ممثل عراقي.

1949 - شيلي دوفال، ممثلة أمريكية.

1967 - لمياء الجداوي، ممثلة مصرية.

1975 - رنا أبيض، ممثلة سورية.

1981 - ميريام عطا الله، مغنية وممثلة سورية.

1984 - نايف فايز، ممثل سعودي.

1984 - ألبيرتو أكويلاني، لاعب كرة قدم إيطالي.

وفيــــــــات

1307 - إدوارد الأول، ملك إنجلترا.

1531 - تيلمان ريمنشنايدر، نحات وحفار خشب ألماني.

1573 - ياكوبو باروتسي دا فينيولا، معماري إيطالي.

1901 - يوهانا شبيري، كاتبة قصص أطفال سويسرية.

1930 - آرثر كونان دويل، كاتب إنجليزي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.

1965 - موشيه شاريت، رئيس وزراء إسرائيل.

1965 - روبي موزلي هولين، قاضٍ أمريكي.

1967 - فيفيان لي، ممثلة إنجليزية.

1972 - الملك طلال بن عبد الله، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق.

1997 - سعدية الزيدي، ممثلة عراقية.

2006 - إلياس الهراوي، رئيس الجمهورية اللبنانية العاشر.

2014 - ألفريدو دي ستيفانو، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إسباني.

أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات

عيد الاستقلال في جزر سليمان.

عيد تاناباتا في اليابان.

عيد القرويين في تنزانيا.
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