مدرب إنجلترا : نسعى لكتابة التاريخ في مونديال روسيا



وقال ساوثجيت في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم:" نحن فريق يتطور ويريد مواصلة كتابة التاريخ، إننا طموحون للغاية ونريد فعل هذا ولكن لا يوجد شيء في ذهننا سوى مباراة الغد".



وأضاف: "هاري كين مهاجم المنتخب ومن الذين أعلنوا عن أنفسهم بقوة خلال نهائيات كأس العالم خاصة بعد تسجيله 6 أهداف وتصدره لقائم ة الهدافين في البطولة حتى الآن".



وتابع: "منتخب إنجلترا أعلن عن نفسه بشكل جيد في المونديال، نحن سعداء بهاري لأنه يقدم الكثير للفريق".



وأردف قائلاً : "نحن من أصغر المنتخبات على مستوى السن في البطولة ولكننا نتحسن ونسعى لكتابة تاريخ هنا، نعلم أننا منذ نسخة 1990 لم نتواجد في نصف النهائي ولكننا نطمح لتحقيق ذلك في روسيا".



واختتم ساوثجيت تصريحاته قائلاً : "لم نتأكد حتى الآن من مدى الجاهزية البدنية لفاردي وسننتظر إلى الغد من أجل تحديد موقفه من المشاركة أمام السويد، أما ديلي آلي يعيش أفضل حالاته حيث قام بالتدريب بدون كرة".

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا بأنهم يسعون لكتابة التاريخ قبل مواجهة السويد غدا في دور الثمانية لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.