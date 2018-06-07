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منتخب البرازيل يفشل في تجاوز ربع نهائي كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:45 م
منتخب البرازيل يفشل في تجاوز ربع نهائي كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه
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علاء خليف
 

فشل منتخب البرازيل في تجاوز الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)، وذلك بعدما خسر أمام نظيره منتخب بلجيكا 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ليودع منتخب السامبا المونديال.

وتعتبر هذه المرة الخامسة الذي يفشل فيها منتخب البرازيل في تجاوز ربع نهائي المونديال والتأهل للدور نصف النهائي خلال تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية، حيث جاء فشل منتخب السامبا الأول، في تجاوز الدور ربع النهائي، في مونديال عام 1954 عندما خسر أمام المجر 4-2.

وتكرر إخفاق منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي للمونديال عام 1986، عندما خسر من فرنسا (4-5)، بركلات الترجيح، أما ثالث مرة فشل فيها منتخب السامبا في بلوغ نصف نهائي المونديال كان عام 2006 وخسر أمام نظيره الفرنسي 1-0.

أما المرة الرابعة الذي فشل فيها منتخب البرازيل في تجاوز الدور ربع النهائي للمونديال كانت عام 2010 عندما خسر أمام منتخب هولندا 2-1، قبل أن يفشل مجددًا في بلوغ نصف نهائي النسخة الحالية للمونديال بالخسارة أمام منتخب بلجيكا 2-1 أيضًا.

المثير أن تعثر منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي لكأس العالم يأتي دائمًا أمام منتخبات أوروبية (المجر – فرنسا "مرتين" – هولندا – بلجيكا). 
يذكر أن منتخب البرازيل صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بكأس العالم والتتويج باللقب، حيث شارك في جميع نسخ البطولة (21)، وحصد اللقب 5 مرات

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