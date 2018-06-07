بالأرقام .. كشف حساب "تيتي" مع البرازيل بعد وداع كأس العالم





ودع منتخب البرازيل بقيادة مدربه "تيتي" نهائيات كأس العالم (روسيا 2018) بعدما خسر أمام نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم علي ملعب "كازان آرينا"، ضمن منافسات دور الثمانية للمونديال.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل بعد وداع المونديال:-





- تولي تيتي (57 عامًا) قيادة منتخب البرازيل في 16 يونيو 2016 خلفًا للمدرب السابق "دونجا".





- قاد "تيتي" منتخب البرازيل في 26 مباراة بواقع (12 مباراة بتصفيات كأس العالم - 9 مباريات ودية - 5 مباريات بكأس العالم)، حقق الفوز في 20 مباراة بنسبة (76.92%)، وتعادل في 4 مباريات بنسبة (15.4%)، بينما خسر مباراتين بنسبة (7.7%).





- سجل منتخب البرازيل تحت قيادة "تيتي" 55 هدفًا بمعدل (2.11 هدف لكل مباراة)، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف بمعدل (0.31 هدف لكل مباراة).





- أكبر إنتصارات منتخب البرازيل تحت قيادة "تيتي" كانت علي حساب بوليفيا بنتيجة 5-0، وأوروجواي 4-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية، واستراليا 4-0 في مواجهة ودية.





- قاد "تيتي" منتخب البرازيل للصعود لمونديال (روسيا 2018) بعدما تصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 41 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن منتخب أوروجواي الذي حل ثانيًا برصيد 31 نقطة.





- أكثر اللاعبين مشاركة بالمباريات مع منتخب البرازيل تحت قيادة "تيتي" هما الثنائي، فيليب كوتينيو، وويليان وشارك كل منهما في 24 مباراة.





- هداف منتخب البرازيل في عهد "تيتي" هو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا وسجل 11 هدف، كما صنع 10 أهداف أكثر من أي لاعب بمنتخب السامبا البرازيلي.





- خاض منتخب البرازيل تحت قيادة "تيتي" 5 مباريات في كأس العالم 2018، فاز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل في مثلها، وسجل المنتخب 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، وودع منافسات البطولة من دور الثمانية.