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بالأرقام.. ماذا قدم منتخب البرازيل في كأس العالم 2018؟

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:37 م
بالأرقام.. ماذا قدم منتخب البرازيل في كأس العالم 2018؟
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علاء خليف
 

ودع منتخب البرازيل نهائيات كأس العالم (روسيا 2018) بعدما خسر أمام نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الثمانية للمونديال.

وتعتبر هذه المرة الخامسة الذي يفشل فيها منتخب البرازيل في تجاوز الدور ربع النهائي للمونديال و الصعود للدور نصف النهائي خلال تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية، بعدما حدث ذلك في أعوام (1954- 1986 - 2006- 2010).

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام واحصائيات منتخب البرازيل في مونديال روسيا 2018:-

- خاض منتخب البرازيل 5 مباريات في بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، حقق 3 إنتصارات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.

- سجل منتخب البرازيل 8 أهداف خلال مباريات بالبطولة، واستقبلت شباكه هدفين.

- فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي هو "هداف" منتخب البرازيل في كأس العالم وسجل هدفين.

- نتائج مباريات منتخب البرازيل في المونديال جاءت كالتالي:

البرازيل 1- 1 سويسرا
البرازيل 2 - 0 كوستاريكا
البرازيل 2 - 0 صربيا 
البرازيل 2 - 0 المكسيك 
البرازيل 1 - 2 بلجيكا
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