بالأرقام.. ماذا قدم منتخب البرازيل في كأس العالم 2018؟





ودع منتخب البرازيل نهائيات كأس العالم (روسيا 2018) بعدما خسر أمام نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الثمانية للمونديال.





وتعتبر هذه المرة الخامسة الذي يفشل فيها منتخب البرازيل في تجاوز الدور ربع النهائي للمونديال و الصعود للدور نصف النهائي خلال تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية، بعدما حدث ذلك في أعوام (1954- 1986 - 2006- 2010).





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام واحصائيات منتخب البرازيل في مونديال روسيا 2018:-





- خاض منتخب البرازيل 5 مباريات في بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، حقق 3 إنتصارات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.





- سجل منتخب البرازيل 8 أهداف خلال مباريات بالبطولة، واستقبلت شباكه هدفين.





- فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي هو "هداف" منتخب البرازيل في كأس العالم وسجل هدفين.





- نتائج مباريات منتخب البرازيل في المونديال جاءت كالتالي:





البرازيل 1- 1 سويسرا

البرازيل 2 - 0 كوستاريكا

البرازيل 2 - 0 صربيا

البرازيل 2 - 0 المكسيك

البرازيل 1 - 2 بلجيكا