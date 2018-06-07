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الشركات الأمريكية تزيد عدد حفارات النفط

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:19 م
الشركات الأمريكية تزيد عدد حفارات النفط
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رويترز
 
أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية هذا الأسبوع للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع لكن معدل النمو تباطأ على مدار الشهر المنصرم مع تراجع أسعار الخام في الفترة من أواخر مايو أيار إلى أواخر يونيو حزيران.

بيد أن أسعار الخام الأمريكي قفزت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو تموز ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 863.

وإجمالي عدد حفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 763 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الانتاج للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

ويبلغ متوسط أسعار عقود النفط الأمريكي منذ بداية العام الحالي 65.71 دولار للبرميل مقارنة مع متوسط بلغ 50.85 دولار في 2017 و43.47 دولار في 2016 .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهر الماضي إن من المتوقع أن يرتفع الانتاج السنوي للنفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 10.8 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.8 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.

ووفقا لبيانات إتحادية، فإن المستوى القياسي الحالي للانتاج السنوي هو 9.6 مليون برميل يوميا وسجل في عام 1970 .


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