روسيا تصدر عملة تذكارية حين وصل فريقها قبل نهائي المونديال

قال البنك المركزي الروسي يوم الجمعة إنه سيصدر عملة معدنية تذكارية من فئة نصف روبل إذا فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب كرواتيا في المباراة التي ستقام بينهما الجمعة في دور الثمانية لمسابقة كأس العالم.





وبعد أن قوبل باستخفاف في الداخل عن أداء سيء في مباريات في السابق، فاجأ المنتخب الروسي البلاد وعالم كرة القدم بنجاحاته في نهائيات كأس العالم.





وبدأ المشجعون الروس ومسؤولون بالدولة يتكاتفون حول الفريق في ضوء انتصاراته الأخيرة غير المتوقعة.





وفي مثال حي لمثل هذا الدعم، بث بنك روسيا المركزي صورة في صحفاته على وسائل التواصل الاجتماعي للعملة المعدنية الفضية اللون من فئة نصف روبل وقد نقش عليها ”فيفا 2018 كأس العالم لكرة القدم في روسيا“.





وأكد المكتب الصحفي للبنك المركزي أن البنك ملتزم بصك مثل هذه العملة إذا فازت روسيا على كرواتيا في المباراة التي ستنطلق الساعة 1800 بتوقيت جرينتش السبت في سوتشي.





ولا يوجد في روسيا عملة معدنية من فئة نصف روبل. ولم يتضح متى قد يقوم البنك المركزي بصك مثل تلك العملة وبأي كميات.





وبعد أن تأهلت بشكل تلقائي لنهائيات كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة للبطولة، وصلت روسيا إلى دور الستة عشر للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي بعد فوزها على السعودية ومصر.





وفي دور الستة عشر فازت روسيا على إسبانيا، بطلة كأس العالم 2010، بركلات الجزاء الترجيحية.





اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية