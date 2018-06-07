بلجيكا تزاحم إيطاليا علي تحقيق رقم قياسي في تاريخ المونديال

نجح المنتخب البلجيكي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين أمام منتخب البرازيل، في المباراة التي تقام ضمن مباريات الدور ربع النهائي بمونديال روسيا 2018، علي ملعب كازان أرينا.





جاء هدفي بلجيكا عن طريق فرناندينهو بالخطأ في مرماه، ثم ضاعف كيفين دي بروين من التقدم بإحرازه الهدف الثاني من تسديدة قوية.