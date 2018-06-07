بلجيكا تزاحم إيطاليا علي تحقيق رقم قياسي في تاريخ المونديال
نجح المنتخب البلجيكي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين أمام منتخب البرازيل، في المباراة التي تقام ضمن مباريات الدور ربع النهائي بمونديال روسيا 2018، علي ملعب كازان أرينا.
جاء هدفي بلجيكا عن طريق فرناندينهو بالخطأ في مرماه، ثم ضاعف كيفين دي بروين من التقدم بإحرازه الهدف الثاني من تسديدة قوية.
واقترب منتخب الشياطين الحمر من تسجيل رقم قياسي في تاريخ المونديال، حيث أن 9 لاعبين مختلفين من لاعبي بلجيكا سجلوا في كأس العالم 2018.
ولكن منتخب إيطاليا يملك الرقم القياسي في هذا الجانب، حيث نجح 10 لاعبين إيطاليين في مونديال 2006 أن يحرزوا أهدافًا.
وجاءت قائمة لاعبي بلجيكا الذين سجلوا أهدافًا في هذه النسخة، كالتالي :
لوكاكو.
هازارد.
يانوزاي.
باتشواي.
ميرتينز.
فيرتونخين.
فيلايني.
شاذلي.
دي بروين.