دي بروين يسجل هدفه الـ 15 مع بلجيكا والثاني له في المونديال
الجمعة 06/يوليه/2018 - 09:13 م
منى العوضي
سجل كيفن دي بروين هدف بلجيكا الثاني في مرمى منتخب البرازيل بالدقيقة 31، من الشوط الثاني للمباراة التي تجمعهما في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2018.
ويسجل دي بروين الهدف الخامس عشر مع بلجيكا والثاني في كأس العالم، بعد هدفه ضد أمريكا في نسخة البرازيل 2014.
جدير بالذكر فأنن بلجيكا تقدمت بهدف سجله فرناندينيو بالدقيقة 13 من المباراة، والفائز من تلك المواجهة سيواجه فرنسا في دور نصف النهائي.
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