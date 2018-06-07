دي بروين يسجل هدفه الـ 15 مع بلجيكا والثاني له في المونديال

سجل كيفن دي بروين هدف بلجيكا الثاني في مرمى منتخب البرازيل بالدقيقة 31، من الشوط الثاني للمباراة التي تجمعهما في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2018.





ويسجل دي بروين الهدف الخامس عشر مع بلجيكا والثاني في كأس العالم، بعد هدفه ضد أمريكا في نسخة البرازيل 2014.



