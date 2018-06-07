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"الإسكان" تكشف تفاصيل استكمال المرحلة الثانية من مشروع "معا"

الجمعة 06/يوليه/2018 - 09:14 م
الإسكان تكشف تفاصيل استكمال المرحلة الثانية من مشروع معا
هاني يونس
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هدى عبدالرازق
 
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان ستستكمل المرحلة الثانية لمشروع "معًا" لتطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع مؤسسة معا.

وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المشروع قوامه 4400 وحدة سكنية، لافتًا إلى أن الوزارة ستنفذ 3 آلاف وحدة سكنية منهم بإجمالي تكلفة تبلغ 300 مليون جنيه، موضحًا أن محافظة القاهرة لديها حصر بالأسر التي سيتم نقلها إلى تلك الوحدات.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ عدد من المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الغير آمنة، منها مشروع المحروسة 1 و2، ومشروع الأسمرات 3.
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