لأول مرة.. البرازيل تتلقى هدفين في مباراة واحدة مع تيتي

أحرز كيفين دي بروين هدف بلجيكا الثاني في مرمى البرازيل بالدقيقة 30، بعدما سجل فرناندينيو الهدف الأول للشياطين بالدقيقة 13، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم.





يتلقى منتخب البرازيل للمرة الأولى هدفين في مباراة تحت قيادة مدربه الحالي تيتي، ذلك خلال 26 مباراة.



