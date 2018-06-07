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لأول مرة.. البرازيل تتلقى هدفين في مباراة واحدة مع تيتي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 09:10 م
لأول مرة.. البرازيل تتلقى هدفين في مباراة واحدة مع تيتي
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أحمد عصام
 

أحرز كيفين دي بروين هدف بلجيكا الثاني في مرمى البرازيل بالدقيقة 30، بعدما سجل فرناندينيو الهدف الأول للشياطين بالدقيقة 13، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم.


يتلقى منتخب البرازيل للمرة الأولى هدفين في مباراة تحت قيادة مدربه الحالي تيتي، ذلك خلال 26 مباراة.


جدير بالذكر فأن الفائز من لقاء بلجيكا والبرازيل سيواجه فرنسا في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم.

المزيد عن: هدف بلجيكا مونديال روسيا كورة ربع نهائي كأس العالم
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