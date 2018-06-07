كأس العالم 2018 - منتخب فرنسا يُكرر إنجاز هولندا بعد 44 عامًا

حسم منتخب فرنسا تأهله رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)، وذلك بعدما تغلب علي نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.





وتعتبر هذه المرة السادسة الذي يتأهل فيها المنتخب الفرنسي للدور نصف النهائي بكأس العالم، حيث سبق وتأهل 5 مرات أعوام (1958، 1982، 1986، 1998، 2006)، وكان أفضل إنجازاته التتويج باللقب عام 1998.



