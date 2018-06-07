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كأس العالم 2018 - منتخب فرنسا يُكرر إنجاز هولندا بعد 44 عامًا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:06 م
كأس العالم 2018 - منتخب فرنسا يُكرر إنجاز هولندا بعد 44 عامًا
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علاء خليف
 

حسم منتخب فرنسا تأهله رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)، وذلك بعدما تغلب علي نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.


وتعتبر هذه المرة السادسة الذي يتأهل فيها المنتخب الفرنسي للدور نصف النهائي بكأس العالم، حيث سبق وتأهل 5 مرات أعوام (1958، 1982، 1986، 1998، 2006)، وكان أفضل إنجازاته التتويج باللقب عام 1998.


وأصبح منتخب فرنسا أول منتخب يفوز علي 3 منتخبات من أمريكا الجنوبية في نسخة واحدة من كأس العالم منذ 44 عامًا وتحديدًا منذ أن حقق المنتخب الهولندي ذلك في مونديال 1974، عندما تغلب علي منتخبات (البرازيل – أوروجواي – الأرجنتين) خلال منافسات البطولة.


وفاز المنتخب الفرنسي في دور المجموعات علي منتخب بيرو 1-0، قبل أن يواجه منتخب لاتيني آخر في دور الـ16 وهو منتخب الأرجنتين وتغلب عليه 4-3، قبل أن يهزم أوروجواي اليوم في دور الثمانية بثنائية نظيفة.

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