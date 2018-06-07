أيهما أفضل لمواجهة فرنسا في نصف نهائي المونديال (البرازيل أم بلجيكا)؟.. التاريخ يُجيب

حسم منتخب فرنسا تأهله رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)، وذلك بعدما تغلب علي نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة ( 2/0) في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.





وتعتبر هذه المرة السادسة الذي يتأهل فيها المنتخب الفرنسي للدور نصف النهائي بكأس العالم، حيث سبق وتأهل 5 مرات أعوام (1958، 1982، 1986، 1998، 2006)، وكان أفضل إنجازاته التتويج باللقب عام 1998.





ويواجه المنتخب الفرنسي في دور الأربعة، الفائز من مباراة (البرازيل وبلجيكا) والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.





ولا يريد المنتخب الفرنسي مواجهة منتخب البرازيل في الدور نصف النهائي للمونديال، وذلك ليس فقط بسبب التاريخ الكبير للمنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب العالمي (5 مرات) أو بسبب الكوكبة المميزة من اللاعبين الذي يضمها وعلي رأسهم نيمار وفيليب كوتينيو، بل لأن المنتخبين سبق والتقيا في دور الأربعة مرة وحيدة في مونديال (السويد 1958) وحقق منتخب السامبا فوزًا كاسحًا بنتيجة 5-2.





كما تقابل المنتخب الفرنسي مرتين مع منتخب ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم وخسر في المواجهتين، الأولي كانت في مونديال 1982 وفاز الألمان بركلات الترجيح 5/4، والثانية كانت في مونديال 1986 وفاز الألمان 2-0.





أما الفوزين الوحيدين الذي حققهما منتخب فرنسا في دور الأربعة كان علي حساب كرواتيا 2/1 عام 1998، والبرتغال 1/0 عام 2006، وهما من منتخبات الصف الثاني في أوروبا، لذا ستكون مواجهة بلجيكا في الدور نصف النهائي لمونديال روسيا أفضل للديوك الفرنسية من مواجهة البرازيل.



