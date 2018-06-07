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"الخدمات المالية" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنقضي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:15 م
الخدمات المالية يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنقضي
أرشيفية
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نيفين سمير
 
جاء قطاع "خدمات مالية ( باستثناء البنوك )" متصدرا قائمة القطاعات  الاكثر استحواذا في البورصة خلال الاسبوع الحالى بحجم تداول بلغ  361.1 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 993.5 مليون جنيه وتلاه قطاع " العقارات " بحجم تداول بلغ 266.2 مليون ورقة  بقيمة 621.6 مليون جنيه.

وجاء قطاع "الاتصالات " ثالثا بحجم تداول 226.4  مليون ورقه ماليه بقيمة 414.8 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع "سياحة وترفية" بحجم تداول بلغ 39.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 132.3 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع " التشييد ومواد البناء" بحجم تداول 33.4 مليون ورقه ماليه  بقيمة 418.5  مليون جنيه.
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