تاريخ مشاركات منتخب فرنسا في نصف نهائي المونديال.. (عبر للنهائي مرتين وحصد لقبًا وحيدًا)

حسم منتخب فرنسا تأهله رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)، وذلك بعدما تغلب علي نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة ( 2/0) في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.





وتعتبر هذه المرة السادسة الذي يتأهل فيها المنتخب الفرنسي للدور نصف النهائي بكأس العالم، حيث سبق وتأهل 5 مرات أعوام (1958، 1982، 1986، 1998، 2006)، وكان أفضل إنجازاته التتويج باللقب عام 1998.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم:-





- 1958:

تأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي لكأس العالم للمرة الأولي في تاريخه في مونديال 1958 وتقابل مع منتخب البرازيل وخسر بنتيجة 5-2، والتقي مع المنتخب الألماني في لقاء تحديد المركز الثالث وحقق فوزًا كاسحًا بنتيجة 6-3.





-1982:

تأهل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 1982 بأسبانيا، وتقابل مع نظيره منتخب ألمانيا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهما 3-3 ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب الألماني بنتيجة 5-4، وفي مباراة تحديد المركز الثالث تقابل منتخب الديوك الفرنسي مع منتخب بولندا وخسر 3-2، ليحصل علي المركز الرابع بالبطولة.





- 1986:

التقي منتخب فرنسا مع نظيره الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم 1986، وخسر بنتيجة 2-0، وتقابل مع منتخب بلجيكا في لقاء تحديد المركز الثالث وفاز منتخب الديوك الفرنسية بنتيجة 4-2





- 1998:

تقابل منتخب فرنسا مع نظيره منتخب كرواتيا في لقاء الدور نصف النهائي لمونديال 1998 وفاز منتخب الديوك الفرنسية بنتيجة 2-1، وصعد لمواجهة المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية، وتغلب عليه بنتيجة 3-0 وتوج باللقب العالمي للمرة الأولي في تاريخه.





- 2006:

آخر ظهور للمنتخب الفرنسي في دور الأربعة (نصف النهائي) كان في مونديال 2006 بألمانيا، وتقابل مع المنتخب البرتغالي وفاز عليه بنتيجة 1-0، قبل أن يصطدم بالمنتخب الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة، وانتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح الذي ابتسمت للطليان بنتيجة 5-3، وشهدت هذه المباراة "النطحة" الشهيرة للفرنسي زين الدين زيدان ضد المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي والذي تسببت في طرد "زيزو".



