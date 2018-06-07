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فرنسا تفوز على 3 دول من أمريكا الجنوبية في المونديال منذ 1974

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:17 م
فرنسا تفوز على 3 دول من أمريكا الجنوبية في المونديال منذ 1974
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منى العوضي
 

أصبح منتخب فرنسا هو أول المتأهلين إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز على الأوروجواي بهدفين سجلهما فاران وجريزمان في مباراة ربع النهائي من البطولة.


تعد فرنسا هي ثاني منتخب يفوز على ثلاث دول مختلفة في أمريكا الجنوبية (بيرو، الأرجنتين، الأوروجواي) خلال بطولة واحدة لكأس العالم، بعد هولندا في عام 1974.


ويواجه منتخب فرنسا الفائز من مواجهة البرازيل وبلجيكا في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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