روسيا تُشن حربًا تجارية على أمريكا ردًا على رسوم جمركية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية إضافية على واردات بعض السلع الصناعية الأمريكية ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.





وحذرت موسكو أيضا من أنها تدرس المزيد من الإجراءات الانتقامية.





وقالت وزارة الاقتصاد إن روسيا ستفرض رسوما جمركية إضافية على بعض السلع من الولايات المتحدة التي لها بدائل محلية الصنع.





وستُطبق الرسوم الجمركية الإضافية بنسب تتراوح بين 25 و40 بالمئة على واردات الألياف الضوئية والمعدات المستخدمة في بناء الطرق وقطاع النفط والغاز وتصنيع المعادن والتعدين.





وقالت الوزارة إن الإجراءات التي وقع عليها رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف تهدف إلى التعويض عن أضرار تبلغ 87.6 مليون دولار منيت بها الشركات الروسية التي يتركز نشاطها على التصدير نتيجة للرسوم الأمريكية.





وأضافت الوزارة أن زيادة الرسوم الأمريكية ستكلف روسيا إجمالا 537.6 مليون دولار وإن لروسيا الحق في فرض المزيد من الإجراءات التعويضية في المستقبل.





يأتي التحرك الروسي في ظل ما تسميه الصين ”الحرب التجارية الأوسع نطاقا“ حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات سلع صينية بقيمة 43 مليار دولار وردت الصين بالمثل يوم الجمعة.





وقد تساعد الرسوم المفروضة على واردات المعدات الأمريكية لبناء الطرق رجل الأعمال الروسي البارز أوليج ديريباسكا الذي تضرر جراء العقوبات الأمريكية ويسيطر على أكبر شركة روسية لتصنيع معدات بناء الطرق.





وطلب ديريباسكا بالفعل من الحكومة الروسية شراء بعض من انتاج شركته للألومنيوم روسال في مسعى لتخفيف الضرر الناجم عن العقوبات الأمريكية.