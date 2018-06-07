في مؤتمرها السنوي الأخير.. شركة صينية تُنتج "حافلات" ذاتية القيادة! (فيديو)

كشفت شركة "Baidu" الصينية، خلال مؤتمرها السنوي الأخير، عن بدء الإنتاج التجاري لحافلاتها الصغيرة ذاتية القيادة.





وبحسب شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أعلن "روبين لي" مدير الشركة، أنها أنتجت حتى الآن 100 حافلة صغيرة من نوع "Apollo 3.0" ذاتية القيادة، استعدادًا لإطلاقها في شوارع العاصمة الصينية قريبًا.





وقال "لي" أن هذه الحافلات قادرة على الحركة بشكل مستقل على مختلف أنواع الطرق، ويمكنها تفادي الازدحام المروري داخل المدن بأمان، فضلا عن أنها قادرة على المراوغة في أضيق الأزقة والشوارع.





وحاليًا تعمل الشركة على إنتاج المزيد من هذه الحافلات لبيعها في الصين والعديد من دول العالم.