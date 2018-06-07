وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد أقسام المستشفى العام (صور)

فاجأ الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أقسام المستشفي العام المختلفة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها حيث تفقد الأقسام الداخلية، الباطنة والعظام والجراحة والعناية المركزة، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي والاستقبال والطوارئ.



رافق وكيل صحة الإسماعيلية، الدكتور السيد عبد الجواد مدير المستشفي العام، والدكتور محمد خالد وكيل أول المستشفي، وعبد الباسط صابر مدير اداري المستشفي، ومحمود الشنتناوي مدير قطاع الامن بالمستشفى.



واستهدفت زيارة السقعان المفاجئة، التأكد من توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، بالإضافة جاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ، والأقسام المعاونة، والأشعة، والمعامل للعمل بكفاءة.



وشدد السقعان، علي الالتزام بحسن معاملة المرضي وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، مشيرًا إلى متابعته بصفة خاصة ودورية لسير وانتظام العمل في المستشفي العام، والمستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأساسية، وذلك لتأكد والوقوف بنفسه، علي مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضي والمترددين.