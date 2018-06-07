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حقيقة زواج سما المصري من أحد اعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:18 م
حقيقة زواج سما المصري من أحد اعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي
سما المصري
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الفجر الفني
 
أعربت الفنانة كارولين عزمى عن استيائها من الأخبار الكاذبة التي روجتها أحد الصفحات الغير رسمية لها عن زواج سما المصري من خالد مرتجي المدير التنفيذى بالنادى الأهلي. 

حيث أكدت عزمى أن الصفحة التي قامت بالترويج لهذه الأخبار ليست لها أي علاقة بها، مشيرة إلى أنها ليس لها أية علاقة بالأشخاص المنسوب لهم تلك الأخبار. 

جدير بالذكر أن آخر أعمال عزمى مسلسل "فوق السحاب"  الذى عرض في رمضان الماضي وشارك فى بطولته كل من هانى سلامة، ستيفانى صليبا، إبراهيم نصر، منى عبد الغنى، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمى، ومن تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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