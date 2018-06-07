في ذكرى ميلادها.. كل ما تريد معرفته عن غادة عبد الرازق
يحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنانة غادة محمد عبد الرازق، التي تتمتع بشعبية جارفة بين صفوف المشاهدين المصريين وكذلك المشاهد العربي، وكانت الانطلاقة الحقيقية لها من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي مع الفنان نور الشريف وتعددت زيجتها ألا أن ابنتها الوحيدة "روتانا".
من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن غادة عبدالرازق في السطور
التالية:
* ولدت يوم 6 يوليو
عام 1965 في محافظة الجيزة، وحصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.
* تزوجت غادة عبد
الرازق عده مرات، وكان أول زيجاتها من رجل الأعمال السعودي عادل قزاز وهي لا تزال
في السابعة عشر من عمرها، علي الرغم من أن هذا الزواج أسفر عن ابنتها الوحيدة
"روتانا" إلا أنه انتهي بالطلاق بعد استمراره حوالي سبع سنوات.
* وتزوجت بعد ذلك
من رجل أعمال بورسعيدي إلا أن الزواج لم يدم طويلاً بسبب الفارق الكبير في السن بينهما،
لتتزوج من حلمي سرحان، ثم المنتج وليد التابعي الذي أنتج لها العديد من الأعمال السينمائية
التي جعلتها تقطع أشواطاً طويلة في عالم الشهرة والنجومية، بينما كانت آخر زيجاتها
من الصحفي محمد فودة في فبراير عام 2012 عقب أسبوعين من زواج ابنتها.
* بدأت غادة مشوارها
من خلال الإعلانات التجارية حتى قدمها المخرج محمد عبد العزيز لأول مرة من خلال الفيلم
السينمائي "لماضه"، الذي كان بمثابة فاتحة خير لها حيث شاركت يعد ذلك في
عدة أفلام سينمائية منها البطل وجمال عبد الناصر وامرأة تحت المراقبة والأجندة الحمراء.
* وكانت الانطلاقة
الحقيقية لغادة عبد الرازق من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي مع الفنان نور الشريف
حيث ظهرت بشكل متميز لفت الأنظار إلى موهبتها، مما مكنها من المشاركة في العديد من
الأعمال السينمائية والتلفزيونية المتميزة التي استطاعت من خلالها أن تحجز مكانتها
علي الساحة الفنية.
* من أبرز أعمالها
السينمائية "حين ميسرة - ليلة البيبي دول - الريس عمر حرب - خلطة فوزية - أزمة
شرف- أدرينالين، كما قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية المتميزة منها: مسألة مبدأ
- محمود المصري – الباطنية - زهرة وأزواجها الخمسة – سماره".
* نالت خلال مشوارها
الفني العديد من الجوائز حيث حصلت علي جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي
وجائزة "اي آر تي" للأفلام عن دورها في فيلم "حين ميسرة "، كما
حصلت علي جائزة التمثيل دور ثاني للنساء من المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورها
في فيلم "عن العشق والهوى".