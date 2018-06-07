في ذكرى ميلادها.. كل ما تريد معرفته عن غادة عبد الرازق

يحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنانة غادة محمد عبد الرازق، التي تتمتع ‏بشعبية جارفة بين صفوف المشاهدين المصريين وكذلك المشاهد العربي، ‏وكانت الانطلاقة الحقيقية لها من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي مع ‏الفنان نور الشريف وتعددت زيجتها ألا أن ابنتها الوحيدة "روتانا".‏

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن غادة عبدالرازق في ‏السطور التالية: ‏

‏* ولدت يوم 6 يوليو عام 1965 في محافظة الجيزة، وحصلت على ‏بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

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‏* تزوجت غادة عبد الرازق عده مرات، وكان أول زيجاتها من رجل ‏الأعمال السعودي عادل قزاز وهي لا تزال في السابعة عشر من عمرها، ‏علي الرغم من أن هذا الزواج أسفر عن ابنتها الوحيدة "روتانا" إلا أنه ‏انتهي بالطلاق بعد استمراره حوالي سبع سنوات.

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‏* وتزوجت بعد ذلك من رجل أعمال بورسعيدي إلا أن الزواج لم يدم ‏طويلاً بسبب الفارق الكبير في السن بينهما، لتتزوج من حلمي سرحان، ‏ثم المنتج وليد التابعي الذي أنتج لها العديد من الأعمال السينمائية التي ‏جعلتها تقطع أشواطاً طويلة في عالم الشهرة والنجومية، بينما كانت آخر ‏زيجاتها من الصحفي محمد فودة في فبراير عام 2012 عقب أسبوعين ‏من زواج ابنتها.‏

‏* بدأت غادة مشوارها من خلال الإعلانات التجارية حتى قدمها المخرج ‏محمد عبد العزيز لأول مرة من خلال الفيلم السينمائي "لماضه"، الذي ‏كان بمثابة فاتحة خير لها حيث شاركت يعد ذلك في عدة أفلام سينمائية ‏منها البطل وجمال عبد الناصر وامرأة تحت المراقبة والأجندة الحمراء.

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‏* وكانت الانطلاقة الحقيقية لغادة عبد الرازق من خلال مسلسل عائلة ‏الحاج متولي مع الفنان نور الشريف حيث ظهرت بشكل متميز لفت ‏الأنظار إلى موهبتها، مما مكنها من المشاركة في العديد من الأعمال ‏السينمائية والتلفزيونية المتميزة التي استطاعت من خلالها أن تحجز ‏مكانتها علي الساحة الفنية.‏

‏* من أبرز أعمالها السينمائية "حين ميسرة - ليلة البيبي دول - الريس ‏عمر حرب - خلطة فوزية - أزمة شرف- أدرينالين، كما قدمت العديد من ‏الأعمال التلفزيونية المتميزة منها: مسألة مبدأ - محمود المصري – ‏الباطنية - زهرة وأزواجها الخمسة – سماره".

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‏* نالت خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز حيث حصلت علي جائزة ‏من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي وجائزة "اي آر تي" للأفلام عن ‏دورها في فيلم "حين ميسرة "، كما حصلت علي جائزة التمثيل دور ثاني ‏للنساء من المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورها في فيلم "عن ‏العشق والهوى".‏