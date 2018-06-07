التفاصيل الكاملة حول إنشاء أول مدينة رياضية إفريقية في أسوان

في إطار استكمال جهود محافظة أسوان، لتحويلها لعاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان، على تخصيص مساحة بمحافظة أسوان لوزارة الشباب والرياضية لإنشاء أول وأكبر مدينة رياضية بمصر.

المدينة الرياضية

أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، البدء في إجراءات إقامة المدينة الإفريقية المتكاملة للألعاب والأنشطة الرياضية بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 500 فدان، عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان على تخصيص المساحة لوزارة الشباب والرياضة لهذا الغرض كأول وأكبر مدينة رياضية بمصر.

تحركات المحافظة

ووجّه "حجازي" بإعداد خطاب للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية لإدراج المدينة الإفريقية المتكاملة ضمن خطة العام المالي الجديد 2018/2019 على أن يتضمن الخطاب الخرائط المعتمدة مع توضيح ما يتم من إجراءات بشأن عمل الجسات والشبكات للمساحة المخصصة، والتي تأتي بالتوازي مع إنهاء الإجراءات المالية والإدارية لسرعة تنفيذ أعمال المنشآت سواء من أسوار أو ملاعب مكشوفة أو غيرها من منشآت أخرى.

دور المدينة الرياضية

وأكد اللواء مجدي حجازي أن المدينة الإفريقية المتكاملة ستكون بمثابة مركز للإشعاع والتنوير من خلال استضافتها لكافة المحافل والمناسبات والفعاليات الدولية والإفريقية والمحلية سواء الرياضية أو الثقافية باعتبارها منشأة اقتصادية تساهم في توفير أرباح مالية، يتم توجيهها لصالح النهوض بالأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.

أنشطة المدينة

يتم عمل الجلسات والشبكات للمساحة المخصصة للمدينة الرياضية، وتتضمن المنشآت أسوارًا وملاعب مكشوفة وصالات مغطاة وحمامات سباحة وغيرها.

الهدف من إنشائها

ويأتي الهدف من إنشاء المدينة الرياضية، استكمال جهود المحافظة لتحويلها لعاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب يناير 2017م.

وتهدف أيضاً إلى المساهمة في توفير أرباح مالية يتم توجيها لصالح النهوض بالأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.