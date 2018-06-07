أول تعليق لصاحب كتاب "فن اللامبالاة" يوجه رسالة لـ محمد صلاح

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فضولا لمعرفة عنوان الكتاب الذي كان اللاعب المصري #محمد_صلاح، يقرأه خلال رحلة عودته من بيروت برفقة أسرته بعد قضاء عطلة هناك، والذي تبين لاحقا أنه يحمل عنوان "فن اللامبالاة" للكاتب الأميركي الشاب، مارك مانسون، غرد الأخير عن الموضوع.





وقال الكاتب الأميركي الشاب في تغريدة له على حسابه بتويتر" الكثير من الحب لمو صلاح استمتع".



