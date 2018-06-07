5 شائعات شغلت السوشيال ميديا في 7 أيام.. إحداهم حول "توفيق عكاشة"

عدة شائعات شغلت الرأي العام وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار الجدل حولها لعدة ساعات على مدار الأسبوع إلى أن إنتهى الأمر وخرج المسئولين عن تلك الشائعات ونفوها.

تذكرة دخول المدارس "جنيه"

من بين الشائعات التي إنتشرت كانت دخول الطلاب للمدراس بتذكرة، إلا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نفى ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل تذكرة يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه مع بداية العام الدراسي الجديد.

إنتقال تريزيجية لـ"إنتر ميلان"

ومن أبرز الشائعات التي إنتشرت على مدار الأسبوع إنتقال نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجية إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، وهنا نفى اللاعب المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، ما تردد بشأن انتقاله إلى نادي إنتر الإيطالي.

ونفى موقع "Turksvoetbal.net" التركي، ما تردد عن انتقال تريزيجيه للدوري الإيطالي، قائلاً: "أنا لم انتقل إلى إنتر الإيطالي، ولكن الفريق تفاوض معي، ولم أحسم القرار بعد".

إعتزال أحمد فلوكس للفن

كما إنتشرت شائعات حول إعتزال أحمد فلوكس للفن، وهنا نفى الفنان أحمد فلوكس ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزاله الفن، مؤكدًا أنه اعتاد على هذه الشائعات، ولكنه لن ولم يعتزل الفن فهو العمل الذى يجد نفسه فيه.

حمل شيرين عبدالوهاب

و شيرين عبد الوهاب تطاردها شائعة حملها من وقت لآخر، وذلك بعد أن كشف حماها عن أمنيته في عيد ميلاد ابنه الفنان حسام حبيب، والذي طلب منه أن يرزقه العام المقبل بحفيده، ويبدو أنها ملت من فكرة تخمين الجمهور من وقت لآخر مسألة حملها، لتنفي الأمر تماماً بصور جديدة نشرتها على حسابها على انستجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب صورتين لها وهي تتسوق في السوبر ماركت، وعلقت عليهما قائلة: "أحلى حاجة إني ابتدي يومي برياضة والشوبنج في السوبر ماركت".

وظهرت شيرين عبد الوهاب بإطلالة رياضية لافتة، مع زم شعرها على هيئة كعكتين، وبدت وهي مستمتعة بالتسوق في السوبر ماركت.

نقل توفيق عكاشة للمستشفى

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن نقل الإعلامي توفيق عكاشة إلي مستشفي الجلاء العسكري لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية في أول ليلة من زفافه علي الإعلامية حياة الدرديري.

ونفت الإعلامية حياة الدرديري عبر الصفحة الرسمية لأخبار قناة الفراعين علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول نقل زوجها الدكتور توفيق عكاشة إلي أحد المستشفيات، مؤكدة أن زوجها بصحة جيدة وأنها حزينة لكثرة الشائعات التي أحاطت بزواجهما، مشيرة إلي أنها تقضي إجازة أسبوع هي وزوجها الذي سيعود ليقف علي رأس فريق العمل الذي يعيد افتتاح قناة الفراعين.

حيث أشارت'الدرديري' إلي أنها ليست حديثة العهد في إطلاق الشائعات حولها، وأنها أرادت توضيح هذا الأمر لكي يقف الجميع علي حقيقة ما تداوله من شائعات.