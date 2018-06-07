اللواء محسن عبدالنبي رجل المهام الصعبة مديرا لمكتب الرئيس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء محسن عبدالنبى مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، بعدما كان مديرا لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.





وتخرج اللواء محسن عبدالنبى فى الكلية الحربية عام 1978 دفعة 71 حربية، وتولى جميع الوظائف القيادية فى سلاحه حتى تم تعيينه فى منصب نائب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة منذ يناير 2012، ثم مديرًا للشئون المعنوية منذ يناير 2014.





وعرف بالجدية والانضباط والتفانى فى العمل، كما عمل على تطوير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة منذ اللحظة الأولى التى تولى فيها إدارتها مع فريق متميز من ضباط الشئون المعنوية فى المجالات المتخصصة.





وأنشأ مركز الإعلام العسكرى المتطور للقوات المسلحة، لمتابعة أداء وسائل الإعلام المحلية والعالمية المسموعة والمرئية، فى ضوء ما تقدمه الإدارة من مهام بشأن الحفاظ على الأمن القومى، إلى جانب توليه مسئولية إدارة مركز المؤتمرات والمعارض الدولية "المنارة".





وشهد الإعلام العسكرى فى فترة تولى اللواء محسن تطورا كبيرا فى نشر الوعى للمواطنين عن أداء القوات المسلحة وسير العمليات العسكرية فى سيناء وكافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد ومواجهة الشائعات والسموم الإعلامية الخارجية المضادة التى تهدف للنيل من المؤسسة العسكرية.



