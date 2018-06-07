حكايات اليوم.. اغتيال سياسي سوري شهير.. وميلاد غادة عبدالرازق

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 6 يوليو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 6 يوليو، اغتيال السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، فضلًا عن ميلاد الفنانة غادة عبدالرازق.

اغتيال عبدالرحمن الشهبندر

في مثل هذا اليوم عام 1940، اغتيل السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، وهو طبيب وسياسيّ وكاتب سوريّ، يعتبر العقل المخطط للثورة السورية الكبرى، ولد عام 1879 واغتيل في 6 يوليو عام 1940.

استقلال عدد من الدول

و6 يونيو استقلت عدد من الدول، عام 1964 استقلت مالاوي عن المملكة المتحدة وفي 1966 تم الإعلان عن قيام جمهورية مالاوي وذلك بعد عامين من استقلالها، أما عام 1975 استقلت جزر القمر عن فرنسا.

سيطرة "حفتر" على بنغازي

وفي مثل هذا اليوم عام 2017، أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في خطابٍ مُوجَّه إلى الشعب الليبي سيطرة الجيش على مدينة بنغازي بشكلٍ كامل مُختتمًا بذلك حملة استمرَّت ثلاثة أعوام لإعادة السيطرة على المدينة.

ميلاد غادة عبدالرازق

والفنانة غادة عبد الرازق من مواليد 6 يوليو 1965، في محافظة الجيزة في مصر، حصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي. تزوجت مرات عدّة، أولها عندما كانت في السابعة عشرة من العمر من رجل الأعمال السعودي "عادل قزاز"، فأنجبت منه ابنتها الوحيدة "روتانا" إلا أنه انتهى بالطلاق بعد استمراره سبع سنوات.

وهناك عدد من الشخصيات من مواليد 6 يونيو أيضًا أبرزهم: توماس ستامفورد رافلز، مؤسس سنغافورة، فرنر فون هايدنستام، كاتب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1916، إيميلي نصر الله، أديبة لبنانية، و نور سلطان نزاربييف، رئيس كازاخستان.

أبرز الراحلين في 6 يونيو

ومن أبرز الراحلين في ذلك اليوم: الملك هنري الثاني، ملك إنجلترا، القيصر بيتر الثالث، إمبراطور الإمبراطورية الروسية، ويليام فوكنر، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1949، وكلود سيمون، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1985.