قال لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، إن أخطاء الاستراتيجية الأخيرة والمشاكل الميكانيكي

قال لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، إن أخطاء الاستراتيجية الأخيرة والمشاكل الميكانيكية، جعلت فريقه مرسيدس أكثر قوة.





ويدخل هاميلتون، الفائز بسباق بلاده في آخر 4 سنوات، جائزة بريطانيا الكبرى، الأحد المقبل، وهو مرشح بقوة لاستعادة صدارة بطولة العالم التي فقدها لصالح سيباستيان فيتل، سائق فيراري في النمسا، الأحد الماضي.





وأصبح الفارق بين السائقين الفائزين ببطولة العالم 4 مرات لكل منهما، نقطة واحدة قبل 12 سباقا من النهاية.





وانسحب هاميلتون من سباق لأول مرة منذ 2016 في سبيلبرج، لينتهي سجله القياسي بالحصول على نقاط في 33 سباقا متتاليا.





وقبل انسحابه بسبب مشكلة في ضغط الوقود، تراجع من المركز الأول إلى الرابع، عندما قرر مرسيدس عدم خضوعه لوقفة صيانة، عقب استخدام سيارة الامان الافتراضية.





وأبلغ هاميلتون الصحفيين "المعنويات داخل الفريق قوية كما هي العادة. هذه المشاكل التي تعرضنا لها وكيفية التعامل معها جعلتنا متحدين أكثر من أي عام آخر. هناك طاقة رائعة داخل الفريق. لذا على الرغم من أنها كانت تجارب مؤلمة جعلتنا أقرب إلى بعضنا. أعتقد أنها جعلتنا أكثر قوة".





وأشار هاميلتون إلى أن الفريق أصلح الأمور، عقب نهاية السباق الذي شهد انسحاب زميله فالتيري بوتاس، بسبب مشكلة هيدروليكية.





وليس من المتوقع أن يتعرض أي منهما لعقوبة التأخر عند الانطلاق، في سباق الأحد المقبل في سيلفرستون، نتيجة لهذه المشاكل الميكانيكية في النمسا.





وقال هاميلتون "الفريق كان رائعا وأنا واثق من أننا قمنا بكل شيء، للتأكد من عدم تكرار المشاكل مرة أخرى".





وأضاف السائق البريطاني الذي ينتهي عقده بنهاية العام، لكن من المتوقع أن يوقع عقدا جديدا "نفوز ونخسر كفريق".



