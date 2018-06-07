براون يعترف بمعاناة مكلارين

تحدث فريق مكلارين، عن المنافسة على الصعود على منصات التتويج، قبل انطلاق الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، لكن زاك براون رئيس الفريق، اعترف أنه ربما أمامه سنوات قبل حدوث ذلك.

ولم يفز مكلارين، الذي كان يسيطر على البطولة في الماضي بأي سباق منذ 2012، ولم يصعد على منصة التتويج منذ 2014.

واستمرت المشاكل داخل الفريق، عندما قدم الفرنسي إيريك بولييه، مدير السباقات، الذي انضم من لوتس في 2014، استقالته هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إبعاد تيم جوس رئيس الفريق التقني، من منصبه في أبريل/نيسان الماضي.

وأنهى مكلارين، شراكة كارثية مع هوندا، استمرت لـ 3 مواسم بنهاية العام الماضي، لكن الأداء المتواضع استمر مع محركات رينو، التي قادت ريد بول للفوز في 3 من 9 سباقات هذا الموسم.

وأبلغ براون الصحفيين، واصفا الوضع بغير تنافسي وغير مقبول "واجهنا وقتا صعبا لفترات طويلة حتى قبل انضمام إيريك".

وأضاف "اعتقد أننا نبتعد بأعوام. لا أعلم ربما عامين أو عشرة أو ما بين ذلك.

وتابع "ربما ما بين ذلك، لكني لا أريد الخوض في التوقعات. أعتقد أننا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا وجماهيرنا، وأن الأمر سيكون رحلة. أعتقد أنه يجب على الجميع الاعتراف بذلك".

ويحتل مكلارين، المركز السادس في بطولة الصانعين، وربما يتراجع إلى السابع، إذ يتأخر فورس أنديا، الذي تتم إدارته بميزانية أقل كثيرا من منافسه، بنقطتين فقط.