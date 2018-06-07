وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير التمويل للشباب للعمل على عربات الطعام المتنقلة

استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إجراءات تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة والثابتة (عربات الطعام) خاصة في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مشروعات للشباب، وتوجيهاته بدعم صندوق تحيا مصر للمشروعات لتوفير فرص عمل.





وطالب الوزير من سكرتير العموم بالمحافظات بالتوسع فى هذا المشروع وتوفير أراضي مرفقة تصلح لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى استعداد صندوق تحيا مصر توفير التمويل المالى اللازم للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة بفائدة مخفضة مع توفير المنح التدريبية والفنية لهم.



