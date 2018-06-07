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دراسة: تناول المكسرات يوميا يعزز من خصوبة الرجال

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:27 ص
دراسة: تناول المكسرات يوميا يعزز من خصوبة الرجال
تناول المكسرات يوميا يعزز من خصوبة الرجال
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ذكرت دراسة إسبانية أن تناول اللوز والبندق والجوز تحديدا بشكل يومي، يعزز من إنتاج الحيوانات المنوية عند الذكور، بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وأشارت إلى أن 60 غراما يوميا من المكسرات المختلطة، يحسن من عدد الحيوانات المنوية بنسبة 16%.
كما تعزز هذه الوجبة الغذائية حركة الحيوانات المنوية بنسبة 6%، وإبقائها على قيد الحياة بنسبة 4%، بينما تتشكل بنسبة 1%.

وتعتقد الدراسة أن السر وراء قدرة المكسرات على تعزيز الخصوبة لدى الرجال، هو أنها غنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3"، ومضادات الأكسدة والفولات.


المزيد عن: دراسة المكسرات الرجل الخصوبة
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