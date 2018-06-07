انخفاض بنسبة 1ر2 بالمائة في الانتاج الصناعي خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2018

سجل الانتاج الصناعي انخفاضا بنسبة 1ر2 بالمائة، خلال الاشهر الاربع الاولى من سنة 2018، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وفق اخر معطيات للمعهد الوطني للاحصاء.





وفسّر المعهد هذا الانخفاض بتراجع الانتاج في قطاع الصناعات الكيميائية (1ر19 - بالمائة)، اثر التقلص المسجل في انتاج مشتقات الفسفاط وصناعة منتجات منجمية اخرى غير معدنية (3ر5 - بالمائة) وقطاع تكرير النفط (6ر60 - بالمائة) وقطاع استخراج المنتاجات غير الطاقية (9ر30 - بالمائة)، نتيجة تقهقر انتاج الفسفاط (3ر859 الف طن خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2018 مقابل 8ر1736 الف طن خلال نفس الفترة من سنة 2017) وكذلك قطاع استخراج منتجات الطاقة (9ر4 - بالمائة) بعد التدني الملاحظ في انتاج البترول الخام والغاز الطبيعي.





في المقابل، شهد الانتاج الصناعي زيادة في قطاع الصناعات الغذائية بما يعادل 4ر13 بالمائة، اثر ارتفاع انتاج زيت الزيتون والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنحو 3ر4 بالمائة صناعة النسيج والملابس بما قدره 4ر0 بالمائة.





انخفاض بنسبة 2ر0 بالمائة في الانتاج الصناعي خلال شهر افريل 20180.





عرف الانتاج الصناعي انخفاضا بنسبة 2ر0 بالمائة بالانزلاق السنوي خلال شهر افريل 2018، وهو امر يعود بالاساس، الى تقلص الانتاج في قطاع استخراج منتوجات الطاقة (9ر12 - بالمائة) اثر التقلص المسجل في انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي واستخراج المنتوجات غير الطاقية (3 - بالمائة)، الذي يعزى الى تدني انتاج الفسفاط الخام .





(8ر390 الف طن في افريل 2018 مقابل 1ر408 الف طن في افريل 2017) وقطاع صناعة منتوجات منجمية اخرى غير معدينة (2ر5 - بالمائة).



