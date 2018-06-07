البرازيل تتحدى بلجيكا في نهائي مبكر بكأس العالم

يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره بلجيكا، في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد "كازان أرينا"، ضمن منافسات الدور ربع النهائب من بطولة كأس العالم روسيا 2018.





يسعى منتخب البرازيل إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم واستمرار أدائه الرائع في الفترة الأخيرة للاقتراب خطوة نحو التتويج باللقب، ولا سيما بعد أن أصبح المرشح الأوفر حظا بعد خروج الأرحنتين وإسبانيا والبرتغال.





ومن المقرر أن يخوض المنتخب البرازيلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: أليسون





الدفاع: ميراندا ، مارسيلو ، تياجو سيلفا ، فاجنر





الوسط: باولينيو ، فيرناندينيو ، كوتينيو





الهجوم: جبرييل خيسوس ، نيمار ، ويليان









وعلى الحانب الأخر يتطلع المنتخب البلجيكي إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لدور النصف النهائي، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد تحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب منتخب اليابان، في دور الـ16.





ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب البلجيكي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-









حراسة المرمى: كورتوا





الدفاع: كومبانى ، مونييه ، فيرتونخين ، ألدرفايلد





الوسط: اكسيل فيتسيل ، دى بروين ، هازارد





الهجوم: لوكاكو ، ميرتينز ، كاراسكو



