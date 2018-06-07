مدرب حراس المنتخب: كوبر عبقري "منحوس".. وافتقدنا للاحترام في النقد

أعرب أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق عن فخره بالعمل مع هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب السابق، وأكد أنهم افتقدوا للاحترام في النقد.

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: " أفتخر بالعمل مع كوبر لأنه تمكن من الوصول لنهائيات دوري أبطال أوروبا ويطلقون عليه العبقري المنحوس".

وأضاف: "تمكنا خلال الثلاث سنوات بالفوز على المغرب ونيجيريا وغانا وافتقدنا للاحترام في النقد وتم التجريح بنا لأن (دمنا تقيل ومبقناش عصافير لحد)".

واختتم ناجي تصريحاته قائلاً: " المشاركة في كأس العالم شرف لأي مدرب وتعد إضافة له في سيرته الذاتية".