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أحمد ناجي: "شناوي" الزمالك يحتاج للإلتزام

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:27 ص
أحمد ناجي: شناوي الزمالك يحتاج للإلتزام
أحمد الشناوي
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ريهام عبد المحسن
 

صرح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق بأن محمد الشناوي حارس الأهلي كان مؤهلا للمشاركة في كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا، وأكد أن أحمد الشناوي حارس الزمالك يحتاج للالتزام ليكون حارسا عالميا.

 

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " محمد الشناوي كان مؤهل نفسياً للمشاركة مع المنتخب ويعتمد ذلك على شخصية اللاعب وأحمد الشناوي يحتاج للالتزام ليكون حارس عالمي".

 

واختتم ناجي تصريحاته قائلاً : " كنت أتمنى إشراك إكرامي في مباريات الأهلي قبل المونديال ولم أتمكن من طلب ذلك من حسام البدري لأني لا أحب التدخل في عمل أحد".

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