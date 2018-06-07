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وزير التعاون السوداني: حجم التجارة بين العرب لا يتجاوز 5% عالميا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:54 ص
وزير التعاون السوداني: حجم التجارة بين العرب لا يتجاوز 5% عالميا
إدريس كمال
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نعيم يوسف
 
قال وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس كمال، إنهم يفكرون في زيادة حجم التعاملات بين مصر وبلاده في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العلاقات العربية - العربية متواضعة جدًا. 

وأوضح "كمال"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الخميس، أن حجم التجارة بين الدول العربية لا يتجاوز 5% من التجارة مع دول العالم، وحجم الاستثمرا العربي - العربي متواضع جدًا لا يتجاوز الـ8% من حجم الاستثمار العربي في العالم، ومعظم الأموال والاستثمارات موجهة للعالم الخارجي.

وتابع وزير التعاوني السوداني، أن العرب لا يأخذون العائد المناسب من هذا الاستثمار، بل العكس، فكل عدة سنوات تحدث مشكلة اقتصادية في الولايات المتحدة وتمتص فيها مدخرات العرب.
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