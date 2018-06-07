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مسرحية "سندريلا سكريت" بساقية الصاوي..٢٣ يوليو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:39 ص
مسرحية سندريلا سكريت بساقية الصاوي..٢٣ يوليو
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شيماء عطية
 

تعرض فرقة "يوتوبيا" للمرة السادسة مسرحية "سندريلا سكريت" المأخوذة عن رواية بنفس الاسم للكاتبة هبة السواح، وذلك في السابعة مساء الإثنين 23 يوليو على ساقية الصاوي.


يذكر أن فرقة "يوتوبيا" سبق لها تقديم عروض " الكلاب الايرلندي - المهرج - أكليل الغار - طيبة - شيش بيش - صح النوم - فيمنست، إلى جانب عروض المونودراما والدويودراما، وفازت الفرقة بالعديد من جوائز التمثيل والموسيقى والاخراج كما فازت بأفضل عرض مسرحي في اليوبيل الفضي لمهرجان زفتى المسرحي والمركز الثاني في مهرجان الساقية المسرحي الحادي عشر والمركز الثاني لمهرجان إسكندرية الدولي.


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