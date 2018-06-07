عميلة للمخابرات المصرية وتسببت وفاتها في اعتزال يوسف فخر الدين .. ما لا تعرفه عن نادية سيف النصر

تحل اليوم الجمعة الذكرى السادسة والثمانين على ميلاد الفنانة الراحلة نادية سيف النصر.





وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها:-





١- ولدت نادية في السادس من يوليو ١٩٣٢.





٢- لم تحصل على شهادة جامعية، واتجهت للتمثيل.





٣- عملت في فرقة الريحاني ثم فرقة الفنانين المتحدين، وشاركت في العديد من المسرحيات منها "أرملة ليلة الزفاف".





٤- في 1968، شاركت في 6 أفلام دفعة واحدة، هي: "3 نساء، وأنا الدكتور، و7 أيام في الجنة، وحكاية 3 بنات، والمساجين الثلاثة، وروعة حب".





٥- عملت في التلفزيون من خلال المشاركة في حلقات مسلسلي "العبقري" و"الزير سالم".





٦- تزوجت من الفنان يوسف فخر الدين.





٧- توفيت في السابع والعشرين من فبراير ١٩٧٤ عن عمر ناهز الـ41 عامًا، إثر حادث سيارة في العاصمة اللبنانية بيروت.





٨- تسببت وفاتها المبكرة في إصابة زوجها بالاكتئاب فابتعد عن الفن وقرر السفر خارج البلاد واستقر في اليونان.





٩- صرحت شقيقة زوجها الفنانة مريم فخر الدين، في حوار لمجلة "هي"، بأن نادية سيف النصر، كانت عميلة للمخابرات المصرية، بقولها: "صلاح نصر، رئيس المخابرات وقتها، أراد أن أنفصل عن زوجي الدكتور الطويل، فلجأ إلى حيلة الهدف منها أن أشك بزوجي فلفّق له حكاية مع زوجة شقيقي نادية، لكن تبين بعد ذلك أن الأخيرة كانت تتعاون مع نصر وعميلة للمخابرات".



