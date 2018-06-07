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موعد مباراة فرنسا وأوروجواي في دور الـ8 بكأس العالم 2018 ومشاهدة البث المباشر

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:35 ص
موعد مباراة فرنسا وأوروجواي في دور الـ8 بكأس العالم 2018 ومشاهدة البث المباشر
منتخب فرنسا
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أحمد عصام
 

يواجه منتخب فرنسا، منافسه أوروجواي، اليوم الجمعة 6 يوليو في الساعة 4 عصرا، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها Max الأولى والثانية بالتعليق العربي على قمر السهيل سات والنايل سات.

 

وفاز منتخب فرنسا مرة واحدة فقط في 8 مباريات سابقة له أمام الأوروجواي، حيث تعادل في 4 مباريات، وخسر 3 مواجهات، وتلقى آخر خسارة في آخر لقاء في يونيو 2013 في لقاء ودي (1-0).

 

- ولم يخسر منتخب الأوروجواي أمام فرنسا في كأس العالم، حيث فاز في مباراة 2-1 في 1966، ومتعادلاً 0-0 في 2002 و2010.

 

- وهذه هي المباراة رقم 81 لديدييه ديشامب مدربا لفرنسا – أول مباراة له كانت أمام الأوروجواي في لقاء ودي في أغسطس 2012 (0-0).

 

- ولم يخسر منتخب فرنسا في آخر 9 مباريات لعبها أمام منتخبات من أمريكا الجنوبية (ف 5 ت 4) محافظاً على نظافة شباكه في 7 منها.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم في روسيا 2018 على موقع الفجر الرياضي.

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