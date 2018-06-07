هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبومها الجديد قريبًا

تضع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي اللمسات النهائية على ألبومها الغنائي الجديد، لطرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد فترة من التأجيل على ضوء انشغالها بمسلسلها الرمضاني 2018"لعنة كارما.





ومن المقرر أن يضم الألبوم 15 أغنية، طرحت منها 4 أغنيات من قبل بشكل منفرد وهي، قلها بحبك، ما تيجي نرقص، أهضم خبرية، وتوتة.





وتتعاون هيفاء وهبي في الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أمير طعيمة، تامر حسين، عزيز الشافعي، شادي نور، عمرو المصري، أحمد عادل توفيق، ولأول مرة تشارك هيفاء في كتابة أغاني ألبومها. فيما تعاونت مع عدد من الملحنين منهم محمد وزيري، محمد يحيى، عزيز الشافعي، أحمد برازيلي، بلال سرور وخالد جنيدي، أما التوزيعات فيشارك فيها كل من هادي شرارة،شريف مكاوي، رامي بلازن ويحيى يوسف.