جمهور قمر يتغزل بها بعد نشرها صورتها بدون مكياج

شاركت المطربة اللبنانية قمر، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام".





وظهرت قمر، خلال الصورة وهي بدون مكياج، فيما حظت الصورة بعدد ضخم من إعجابات ومشاركات متابعي حسابها.





وعبر عدد كبير من جمهور المطربة عن إعجابهم الشديد بالصور، وعلق البعض قائلًا: "تجنني يا قمورة"، "قمر القماري"، "ايه الحلاوة دي".







