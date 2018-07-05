جمهور قمر يتغزل بها بعد نشرها صورتها بدون مكياج
الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:32 ص
الفجر الفني
شاركت المطربة اللبنانية قمر، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام".
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وظهرت قمر، خلال الصورة وهي بدون مكياج، فيما حظت الصورة بعدد ضخم من إعجابات ومشاركات متابعي حسابها.
وعبر عدد كبير من جمهور المطربة عن إعجابهم الشديد بالصور، وعلق البعض قائلًا: "تجنني يا قمورة"، "قمر القماري"، "ايه الحلاوة دي".
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