زي النهاردة بتاريخ 06 - 07 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 06 - 07 - 2018

** الأحداث





* 1483 - تتويج ريتشارد الثالث ملكًا على إنجلترا.





* 1484 - البحار البرتغالي ديوغو كام يكتشف مصب نهر الكونغو.





* 1495 - نشوب معركة فورنوفو بين شارل الثامن ملك فرنسا و«تحالف الرابطة المقدسة»، وهي آخر معركة شنها شارل الثامن في حملته على إيطاليا.





* 1560 - التوقيع على "اتفاقية إديمبورغ" بين اسكتلندا وإنجلترا.





* 1573 - تأسيس مدينة قرطبة الأرجنتينية على يد جيرونيمو لويس دي كابريرا.





* 1609 - إقرار قانون في بوهيميا تضمن بموجبه حرية ممارسة الأديان والمعتقدات على أراضيها.





* 1630 - إنزال 4000 جندي سويدي بقيادة غوستافوس أدولفوس على الشواطئ الشرقية لبروسيا في إطار حرب الثلاثين عام.





* 1785 - اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة بالإجماع.





* 1799 - بداية مسيرة 25000 مقاتل من السيخ بقيادة رانجيت سينغ باتجاه لاهور.





* 1801 - نشوب «معركة الجزيراس» البحرية بين الأسطول الفرنسي والأسطول الملكي البريطاني.





* 1885 - لوي باستير ينجح في اختبار لقاحه ضد داء الكلب على طفل مصاب بالمرض.





* 1893 - إعصار قوي يضرب ولاية آيوا أدى إلى تدمير شبه كامل للبلدة الصغيرة في الولاية ووفاة 71 شخص وجرح 200 آخرين.





* 1917 - القوات العربية بقيادة الضابط البريطاني توماس إدوارد لورنس يستولون على ميناء العقبة بعدما كان تحت يد العثمانيين.





* 1923 - قوات الإمام يحيى حميد الدين تنجح في قمع حركات بعض المشايخ الانفصالية؛ وأصدر أوامره إلى قواته بالتوجه صوب المحميات العدنية؛ ليرغم بريطانيا على فك حصارها عن البحر الأحمر، وأستولت قوات الإمام على أراضي سلطنة القعيطي، وإقليم البيضاء الواقع إلى الشرق من عدن.





* 1939 - إغلاق جميع المؤسسات التي يملكها يهود بألمانيا.





* 1940 - اغتيال السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر.





* 1964 - استقلال مالاوي عن المملكة المتحدة.





* 1966 - الإعلان عن قيام جمهورية مالاوي وذلك بعد عامين من استقلالها.





* 1967 - القوات النيجيرية تغزو جمهورية بيافرا التي انفصلت عن فيدرالية نيجيريا معلنة بذلك بداية "الحرب البيافرية" والتي دامت حوالي ثلاث سنوات.





* 1975 - إعلان استقلال جزر القمر عن فرنسا.





* 1988 - كارلوس ساليناس يفوز في الانتخابات الرئاسية في المكسيك.





* 2005 - اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن اختيار مدينة لندن لاحتضان الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2012.





* 2016 - لجنة تشيلكوت تنشر تقريرًا ينتقد مشاركة المملكة المتحدة بغزو العراق سنة 2003.





* 2017 - قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يُعلن في خطابٍ مُوجَّه إلى الشعب الليبي سيطرة الجيش على مدينة بنغازي بشكلٍ كامل مُختتمًا بذلك حملة استمرَّت ثلاثة أعوام لإعادة السيطرة على المدينة.





* 2017 - مُنظمة الأُمم المُتحدة لِلتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تُدرج البلدة القديمة في مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بعد أن حصلا على أغلبية أصوات الدول المشاركة في التصويت.









** مواليد





* 1736 - دانيال مورغان، قائد عسكري أمريكي.





* 1864 - ماكسيميليان إمبراطور المكسيك.





* 1781 - توماس ستامفورد رافلز، مؤسس سنغافورة.





* 1796 - القيصر نيكولاي الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.





* 1818 - أدولف أندرسن، لاعب شطرنج ألماني.





* 1859 - فرنر فون هايدنستام، كاتب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1916.





* 1878 - إينو لينو، شاعر فنلندي.





* 1903 - هوغو تيورل، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1955.





* 1907 - فريدا كاهلو، رسامة مكسيكية.





* 1921 - نانسي ريغان، زوجة رونالد ريغان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.





* 1931 - إيميلي نصر الله، أديبة لبنانية.





* 1932 - نادية سيف النصر، ممثلة مصرية.





* 1935 - تينزن غياتسو، الدالاي لاما الرابع عشر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1989.





* 1940 - نور سلطان نزاربييف، رئيس كازاخستان.





* 1942 - حمد ناصر، ممثل كويتي.





* 1946 - جورج دبليو بوش، رئيس الولايات المتحدة.





* 1964 - سيلفستر ستالون، ممثل أمريكي.





* 1948 - وديع سعادة، شاعر وصحفي لبناني / أسترالي.





* 1951 - جيوفري راش، ممثل أسترالي.





* 1952 - آدي شامير، عالم تعمية إسرائيلي.





* 1965 - غادة عبد الرازق، ممثلة مصرية.





* 1969 - فيرناندو ريدوندو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





* 1974 - زي روبرتو، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1975 - 50 سنت، مغني راب أمريكي.





* 1983 - أناهيد فياض، ممثلة سورية.









** وفيات





* 1189 - الملك هنري الثاني، ملك إنجلترا.





* 1415 - يان هوس، مفكر ديني وفيلسوف ومصلح تشيكي.





* 1535 - توماس مور، كاتب وفيلسوف إنجليزي.





* 1553 - الملك إدوارد السادس، ملك إنجلترا.





* 1762 - القيصر بيتر الثالث، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.





* 1854 - جورج سيمون أوم، عالم فيزياء ألماني.





* 1893 - غي دو موباسان، روائي فرنسي.





* 1901 - الأمير شلودفيغ، مستشار ألمانيا.





* 1934 - نستور ماخنو، لاسلطوي أوكراني.





* 1962 - ويليام فوكنر، كاتب أمريكي حائصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1949.





* 1971 - لويس أرمسترونغ، موسيقي أمريكي.





* 1975 - أوتو سكورزيني، قائد عسكري ألماني نازي.





* 1991 - لاوال، لاعب كرة قدم نيجيري.





* 1995 - عزيز نيسين، روائي تركي.





* 1999 - خواكين رودريغو، موسيقي إسباني.





* 2004 - توماس كلستيل، رئيس النمسا.





* 2005 - كلود سيمون، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1985.





* 2006 - كيسي روجرز، ممثلة أمريكية.





* 2009 - ماثيو مونتكورت، لاعب كرة مضرب فرنسي.





* 2012 - هاني الحسن، سياسي فلسطيني.









** أعياد ومناسبات





* عيد الاستقلال وعيد الجمهورية في مالاوي.





* عيد الاستقلال في جزر القمر.



