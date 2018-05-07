12.3 مليار جنيه خسائر البورصة خلال أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 12.3 مليار جنيه، ليستقر عند مستوى 898.5 مليار جنيه.





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري بنحو 3.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو مليار ورقة منفذة على 88 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 989 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.8 مليون ورقة منفذة على 377 عملية خلال الأسبوع.





واستحوذت الأسهم على 92.09 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.91 %.