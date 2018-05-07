تغريدات الفنانين.. شيرين تهنيء الشعب الجزائري.. و"النبوي" يسخر من "نيمار"

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الخميس، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.





إدوارد يروج لـ "الرجل الأخطر"

روّج الفنان إدوارد لفيلمه الجديد الرجل الأخطر عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، خصوصًا مع قرب عرض العمل فى دُور العرض فى الحادى عشر من الشهر الحالى، حيث نشر البرومو الرسمى للعمل وعلّق عليه قائلا: مع أخويا الفنان سامح حسين ولطفى لبيب.





وحقق البرومو الرسمى للفيلم 659354 مشاهدة بعدما طرحته الشركة المنتجة "فريدة" على مواقع التواصل الاجتماعى.





فيلم "الرجل الأخطر" يدور فى إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، يحمل عددًا من الإسقاطات على الواقع الذي نعيشه حاليا، من خلال مناقشة قضية مهمة، وهي فكرة التشويه الذي حدث لمصر في الآونة الأخيرة.





"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين، وإدوارد، ورحمة حسن، وهالة فاخر، وسليمان عيد، ومارتينا، تأليف جوزيف فوزي، ومن إخراج مرقس عادل.





خالد النبوي يسخر من نيمار

سخر الفنان خالد النبوي من لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد مشاركته في مباراة فريقه ضد منتخب المكسيك في مونديال 2018، بالتقاط بعض الصور له وهو يقلد اداءه أثناء السقوط بأرض الملعب.





نشر النبوي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة له، مثل خلالها شكل نيمار اثناء السقوط بشكل ساخر، معلقًا "نيمار ستايل".

ودشن متابعو مونديال 2018 حملات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لسقوطه المستمر في أرض الملعب خلال المباريات بشكل وصفه منقدوه بالمبالغ.





شيرين تهنيء الشعب الجزائري

وهنّأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الاستقلال، والذي يوافق اليوم.





وغرّدت شيرين قائلة علي 'تويتر': 'كل عام والجزائر وأهلها مستقلين، ربنا يديم أمنها وسلامها، وتحيا الجزائر دومًا'.





جدير بالذكر أن الجزائر قررت أن تجعل من يوم 5 يوليو عيدا للاستقلال وعيدا للشباب، اعترافا بنضال وتضحيات الشباب الذي صنع تحرير الجزائر، كما أقرّت من خلال هذا الخيار ضمان التواصل بين الأجيال في النضال من أجل الوطن.





هايدي موسى على موعد مع جمهورها "لايف"

وأعلنت الفنانة الشابة هايدي موسى ظهورها في الخامسة مساء غد الجمعة، لايف ولأول مرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، للإجابة عن أسئلة جمهورها، وتوضيح بعض الإجابات عن ألبومها الجديد.





ودونت عبر حسابها الشخصي قائلة: "وحشتوني جدًا.. تعالوا لايف عشان توضيحات كده.. بكرة الجمعة الساعة 5".





ومن ناحية أخرى، طرح للفنانة هايدي موسى منذ أيام قليلة أغنية جديدة بعنوان"دي حياتي"، والأغنية كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع شريف مجدى، هندسة صوتية ماهر صلاح، إدارة إنتاج نبيل إدوارد، وإنتاج ميلودى.