سمير راغب: السيسي ورث ديون "مبارك"



وأضاف "راغب"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس: "فاتورة ما شربه الشعب المصري في عهد أبو علاء، ندفعه في عهد الرئيس السيسي"، معتبرا أن الرئيس السيسي ورث ديون عهد مبارك.



وأشاد بدور القيادة السياسية في إعادة بناء الدولة، لافتا إلى أن القوات المسلحة قامت بشراء شركة سيماف، وترسانة الإسكندرية لمنع بيعها لمستثمر أجنبي.



قال العميد سمير راغب، الخبير الاسترتيجي، إن مصر تسير في الاتجاه السليم بعد مرور 5 سنوات على الثورة، لافتًا إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اهتم خلال أول 10 سنوات من حكمه بالبنية التحتية، وهو ما تناوله البعض بالسخرية.