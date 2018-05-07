"التعاون الخليجى" تدرس تجربة الربط الكهربائى بين بلجيكا وألمانيا

أعلنت الشبكة الخليجية الاوروبية للطاقة النظيفة عن مشاركة وفد من هيئات الطاقة بدول المجلس التعاون الخليجي في جولة لدراسة "الربط الكهربائي" في بلجيكا وألمانيا على مدى أربعة أيام.





وذكرت الشبكة في بيان اليوم الخميس أنها نظمت الجولة بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين خبراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون.





واكد مسؤول السياسة في الإدارة العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية ماسيمو لومبرديني إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي قوي وطويل الأمد منذ عام 1988 وان المنطقتين تواجهان تحديات مشتركة في سعيهما للتحول الى الطاقة النظيفة كما توجد العديد من الفرص لشراكات ملموسة ولتبادل المعرفة والدروس المستفادة بما يلبي متطلبات المنطقتين من الطاقة.





وقال رئيس عمليات مكتب هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون ناصر الشهراني إن دول مجلس التعاون وضعت أهدافا طموحة للطاقة المتجددة من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري التقليدي واستبداله بالطاقة النظيفة والمتجددة.





وأضاف ان دول مجلس التعاون تدرك إمكانية توسيع شبكتها الكهربائية خارج منطقة الخليج بهدف التجارة في الطاقة وتبادلها مع مناطق أخرى بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لربط أنظمة الكهرباء في الدول الست الأعضاء.





واكد رغبة دول مجلس التعاون في توسيع هذا الترابط إلى مناطق أخرى حول العالم مبينا انه من اجل نجاح تلك العملية "نرى أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الربط وأسواق الكهرباء".





وضم وفد مجلس التعاون ممثلين من هيئة الكهرباء والماء في البحرين ووزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت والشركة العمانية لنقل الكهرباء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة والشركة السعودية للكهرباء .





وشمل جدول أعمال الجولة عددا من ورش العمل التدريبية وتبادل الخبرات بالإضافة إلى زيارات لمنظمات وشركات الاتحاد الأوروبي في بلجيكا وألمانيا.