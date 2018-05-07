عبد المحسن سلامة: "تكلفة الصحيفة لا تقل عن 10 جنيهات وتباع بـ2 جنيه فقط"



وأضاف "سلامة"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس أن تكلفة الصحيفة لا تقل عن 10 جنيهات، وتباع بـ 2 جنيه فقط، لأنها خدمة وليست سلعة، منوها أن المؤسسات الصحفية دورها تنويري وخدمي، معلقًا: "إحنا بنحافظ على عقل الشعب".



وأكد نقيب الصحفيين أن دور الصحفي والإعلامي لا يقل أهمية عن دور رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، مشددا على ضرورة وجود خطة لمساندة هذه الصناعة التنويرية.



قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن وضع المؤسسات الصحفية القومية أفضل حالًا من المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحفية القومية ليست في أفضل أحوالها بسبب أن صناعة الصحافة والإعلام أصبحت معقدة ومكلفة اقتصاديًا.