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تجهيز قاعة خطوبة شقيق محمد صلاح لاستقبال الضيوف (صورة)

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:49 م
تجهيز قاعة خطوبة شقيق محمد صلاح لاستقبال الضيوف (صورة)
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سارة سالم
 
شهدت قاعة "فيلا العبد" بطريق أسكندرية الزراعي، بمدينة طنطا، تجهيز علي أعلى مستوي لاستضافة خطوبة "نصر" شقيق محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، وتم أضافة كراسي تتسع لـ 400 شخص، تحسبا لزيادة اعداد الحاضرين من اهالي قرية اللاعب.

ويقتصر الحضور علي أقارب العروسين فقط، ويقوم الامن بمنع اي شخص لا يحمل دعوة حفل الزفاف.


يذكر أن يبدأ حفل خطوبة "نصر صلاح" في تمام العاشرة مساءا، وينطلق صلاح الي ليفربول للإِنْضِمام الي صفوف فريقه.

المزيد عن: نصر صلاح طنطا رياضة خطوبة شقيق صلاح
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