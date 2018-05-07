تجهيز قاعة خطوبة شقيق محمد صلاح لاستقبال الضيوف (صورة)

شهدت قاعة "فيلا العبد" بطريق أسكندرية الزراعي، بمدينة طنطا، تجهيز علي أعلى مستوي لاستضافة خطوبة "نصر" شقيق محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، وتم أضافة كراسي تتسع لـ 400 شخص، تحسبا لزيادة اعداد الحاضرين من اهالي قرية اللاعب.



