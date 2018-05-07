رسميًا... أوتارا يفسخ تعاقده مع المصري ويستنجد بدجلة

أعلن يوسف أوتارا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن فسخ تعاقده بالتراضي مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد مهاجم دجلة السابق، أنه قام بالتنازل عن جميع مستحقاته المادية لدى ناديه، وخاصةً أنه لم يتقاضى سوى مقدم تعاقده من الفريق البورسعيدي، حين انتقاله بالانتقالات الشتوية الماضية.





وأجرى اللاعب، فور فسخ تعاقده مع المصري اتصالاً مع مسؤولو دجلة، فريقه السابق لمعرفة إمكاتيه العودة للعب ضمن صفوفه مجددًا خلال الموسم المقبل.





ومن المقرر أن يحسم دجلة، ملف اللاعب خلال الساعات المقبلة بعد التشاور مع اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، بالتعاقد معه من عدمه خاصةً أنه لن يكبد النادي سوى راتبه فقط.