الاحترار العالمى يسجل موجات حارة غير مسبوقة فى نصف الكرة الشمالى

عاش نصف الكرة الشمالى موجات حارة غير مسبوقة منذ عقود، وكانت مسؤولة عن تسجيل وفيات فى كندا والولايات المتحدة.





واستمرت درجات الحرارة المرتفعة منذ 28 يونيه الماضى، فى بلدان مثل أمريكا، وكندا وبريطانيا وروسيا، وأيرلندا والأردن وأرمينيا وعمان.





وفى أمريكا، سجلت مناطق شمال شرق البلاد درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية فى بعض المناطق، مثل نيويورك وكولورادو، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، كما سجّلت 4 حالات وفاة فى نيويورك، وبنسلفانيا، وكنساس.





وفى كندا، ارتفع عدد ضحايا موجة الحر إلى 21 حالة وفاة، أغلبهم مرضى الصدر والأمراض المزمنة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 37 فى مقاطعة كيبيك، وصاحبها ارفاع فى الرطوبة.





كما تعرّضت القارة العجوز، لنفس الموجة الحارة، وشهدت بريطانيا موجة حر طويلة وحرائق غابات فى مانشستر، وسجّلت جلاسكو درجات حرارة غير معتادة بلغت 33 درجة وكذلك أيرلندا الشمالية 30 درجة.





وفى روسيا، سجّلت مدينة أستراخان، رقماً غير مسبوقاً منذ 137 عاماً فيما يتعلق بدرجة الحرارةن حيث بلغت 40,5 درجة مئوية، كما سجّلت سمارا 36,5 درجة، كما وصلت فى ضواحيها إلى 39,5 درجة.





وشهدت بعض الدول الأسيوية، مثل أذربيجان درجات حرارة قياسية بلغت 44 درجة فى العاصمة باكو، متخطية الحد الأقصى لشهر أغسطس من العام الماضى، الذى بلغ 41,5 درجة.





وسجّلت أرمينيا 42 درجة فى يريفان، وهو رقم قياسى تاريخى لشهر يوليه.





وفى عُمان، عاشت مدينة قريات الليلة الأشد حرارة ليلة 28 يونيه، لتسجل 42,6 درجة مئوية.